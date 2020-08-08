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ЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛ
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Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике
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