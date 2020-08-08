НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболуСтали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч первого тура РПЛГончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКАВлашич пропускает игру с «Химками» из-за травмыГунько: «Химки» в концовке могли додавить ЦСКАГлавноеЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛСарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации «Гран-при 70-летия»Гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатами«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок РоссииГазета.RuЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛГазета Козельск223Известия0:30Piter.tv0:34Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике Комментировать69Подробнее о событии Кучаев стал лучшим игроком матча «Химки» — ЦСКАМатч ТВ 11:01Кучаев - о победе над «Химками»: Гол забивает команда, я просто последним коснулся мячаСоветский спорт 11:53Дебют Гайча и первый гол Дзагоева с 2018 года в видеообзоре матча «Химки» - ЦСКА (ВИДЕО)Sport.ru 12:14рекламаЕщё по темеМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболуСтали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч первого тура РПЛГончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКАВлашич пропускает игру с «Химками» из-за травмыГунько: «Химки» в концовке могли додавить ЦСКАГлавноеЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛСарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации «Гран-при 70-летия»Гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатами«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок РоссииНовости