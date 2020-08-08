НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голу МамаеваГайч в стартовом туре РПЛ дебютировал в составе ЦСКАСтали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч первого тура РПЛМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболуБукмекеры оценили шансы «Химок» обыграть ЦСКА в матче РПЛГлавноеЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛСарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»«Локомотив» проводит тренировку в присутствии болельщиковВалттери Боттас выиграл квалификацию юбилейного Гран-при«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛГазета.RuЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛГазета Козельск324Известия0:30Piter.tv0:34Телеканал 360°1:04Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике Комментировать98Подробнее о событии Дебют Гайча и первый гол Дзагоева с 2018 года в видеообзоре матча «Химки» - ЦСКА (ВИДЕО)Sport.ru 12:14ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче первого тура РПЛODDS.ru 10:54Кучаев - о победе над «Химками»: Гол забивает команда, я просто последним коснулся мячаСоветский спорт 11:53рекламаЕщё по теме«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голу МамаеваГайч в стартовом туре РПЛ дебютировал в составе ЦСКАСтали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч первого тура РПЛМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболуБукмекеры оценили шансы «Химок» обыграть ЦСКА в матче РПЛГлавноеЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛСарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»«Локомотив» проводит тренировку в присутствии болельщиковВалттери Боттас выиграл квалификацию юбилейного Гран-при«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛНовости