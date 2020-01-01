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ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Metaratings
  • Моя Москва.онлайн0:38
Московский ЦСКА на сборах в Испании одержал победу над местной «Картахеной» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.В источнике
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ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

Матч ТВ 15:57
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ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голам Влашича и Марадишвили

Спорт-Экспресс 16:00
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Голы Влашича и Марадишвили принесли ЦСКА победу над «Картахеной»

Bobsoccer 15:54
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