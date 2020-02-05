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ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче
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В составе армейцев отличились полузащитники Никола Влашич — на 14 минуте и Ильзат Ахметов — на 54 минуте.В источнике
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Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»

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Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Нордшелланном»

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