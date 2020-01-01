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ЦСКА обыграл «Сириус» на испанском сборе
Тульский футбол
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В субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса». Команда Виктора Ганчаренко добилась победы со счётом 2:0.В источнике
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ЦСКА победил «Сириус» в товарищеском матче. Голы забили Обляков и Влашич

Спорт-Экспресс 11:45
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ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»

Футбол России 11:45
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Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»

Чемпионат 11:40
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