НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеХет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче«Уфа» на заключительном сборе сыграет с ЦСКАКолесниченко отправился на третий сбор с ЦСКАГлавноеЛогинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФАГол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клубДанис Зарипов: Гол «Ак Барса» в большинстве перевернул игруЕвро-футбол.руЦСКА обыграл «Сириус» на испанском сбореТульский футбол5Тульский футболRT на русскомSports.ruSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruВ субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса». Команда Виктора Ганчаренко добилась победы со счётом 2:0.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ЦСКА победил «Сириус» в товарищеском матче. Голы забили Обляков и ВлашичСпорт-Экспресс 11:45ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»Футбол России 11:45Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»Чемпионат 11:40рекламаЕщё по темеХет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче«Уфа» на заключительном сборе сыграет с ЦСКАКолесниченко отправился на третий сбор с ЦСКАГлавноеЛогинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФАГол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клубДанис Зарипов: Гол «Ак Барса» в большинстве перевернул игруНовости