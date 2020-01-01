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ЦСКА — Спартак 3:1
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Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Спартак» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 3:1.В источнике
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