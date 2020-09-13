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ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби РПЛ
Чемпионат
  • Москва 244:21
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе ЦСКА, завершилась со счетом 3:1.В источнике
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