ЦСКА — Спартак 3:1

Московский ЦСКА обыгрывает столичный «Спартак» по итогам первого тайма центрального матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам первого тайма матча, проходящего на «ВЭБ Арене», счёт 2:1 в пользу хозяев поля.