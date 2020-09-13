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ЦСКА — Спартак 3:1
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Московский ЦСКА обыгрывает столичный «Спартак» по итогам первого тайма центрального матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам первого тайма матча, проходящего на «ВЭБ Арене», счёт 2:1 в пользу хозяев поля.В источнике
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