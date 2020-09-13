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ЦСКА — Спартак 3:1
Чемпионат
  • Дума ТВ1:08
Московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейского клуба. Счет в матче открыл "Спартак", на 11-й минуте отличился Эсекьель Понсе.В источнике
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