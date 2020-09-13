ЦСКА — Спартак 3:1

Московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейского клуба. Счет в матче открыл "Спартак", на 11-й минуте отличился Эсекьель Понсе.