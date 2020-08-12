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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче молодежных команд со счетом 6:5
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
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Молодежные команды ЦСКА и «Спартака» провели товарищеский матч.В источнике
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Молодёжка ЦСКА в невероятном матче победила «Спартак» со счётом 6:5. ВИДЕО

Sport.ru 09:30
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Молодежка «Спартака» уступила сверстникам из ЦСКА в товарищеском матче, выигрывая со счетом 5:1

Sport24.ru 09:02 
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ЦСКА обыграл «Спартак» в товарищеском матче молодежных команд с 11 голами

Metaratings 08:34
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