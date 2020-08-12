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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче молодежных команд, уступая со счетом 1:5
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Московский ЦСКА обыграл московский "Спартак" в матче молодежных команд.В источнике
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«Молодежка» «Спартака» проиграла ЦСКА, ведя 5:1. Тоже засудили?

BetOn 10:05
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Молодёжка ЦСКА в невероятном матче победила «Спартак» со счётом 6:5. ВИДЕО

Sport.ru 09:30
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Молодежка «Спартака» уступила сверстникам из ЦСКА в товарищеском матче, выигрывая со счетом 5:1

Sport24.ru 09:02 
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