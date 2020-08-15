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Гол Шкурина принес ЦСКА победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Красная звезда
  • Коммерсантъ2:45
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над "Тамбовом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.В источнике
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