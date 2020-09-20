Уфа — ЦСКА 0:1

Московский ЦСКА обыграл "Уфу" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Кристиян Бистрович.