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Уфа — ЦСКА 0:1
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Московский ЦСКА обыграл "Уфу" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Кристиян Бистрович.В источнике
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