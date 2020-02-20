ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче

Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА. В пятницу, 21 февраля, подопечные Виктора Гончаренко проведут контрольный матч против швейцарского «Рапперсвиля».