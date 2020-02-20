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ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче
Матч ТВ
  • Моя Москва.онлайн0:38
Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА. В пятницу, 21 февраля, подопечные Виктора Гончаренко проведут контрольный матч против швейцарского «Рапперсвиля».В источнике
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Подробнее о событии
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«Картахена» — ЦСКА — 0:2. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 20:17 
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ЦСКА обыграл «Картахену» на сборе в Испании

Советский спорт вчера в 16:26 
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Футболисты ЦСКА обыграли «Картахену» в товарищеском матче

РИА Новости вчера в 16:12
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