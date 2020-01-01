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ЦСКА одолел «Спартак» в матче чемпионата РФ по футболу
Чемпионат
  • Москва 244:21
ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в столичном дерби в рамках 7-го тура чемпионата РФ по футболу.В источнике
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«Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой». ЦСКА — об отсутствии фанатов «Спартака» на дерби

Матч ТВ 14:51
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Влашич эффектным ударом вывел ЦСКА вперёд в матче со «Спартаком». ВИДЕО

Sport.ru 13:30
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«Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой 😉». ЦСКА ответил на шутку «Спартака» после победы в дерби

Sports.ru 14:29
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