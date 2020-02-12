НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
ЦСКА официально объявил, что не будет подписывать контракт с Караевым
Metaratings
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • РБК
  • Татар-информ
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Казанские ведомости
  • Реальное время
  • RT на русском
ЦСКА официально объявил, что не будет подписывать контракт с 24-летним нападающим Давидом Караевым.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

«Не сказать, что я расстроился». Караев - о причинах, почему его не оставил ЦСКА

Футбол России 08:07
alt

Караев: я чувствовал, что готов играть в ЦСКА

Чемпионат 08:06
alt

ЦСКА отказался подписывать контракт с Караевым из-за проблем игрока с лишним весом

Metaratings 07:45
реклама
Главное
Новости