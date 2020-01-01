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ЦСКА огласил состав на матч со шведским клубом «Сириус»
Сегодня «армейцы» уже провели контрольную встречу со швейцарским клубом «Делемон». Матч завершился победой московской команды со счётом 5:0.В источнике
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ЦСКА - Сириус 0:0 (1 тайм) текстовая

Футбол России 10:06
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ЦСКА — «Сириус»: прямая видеотрансляция матча в Кампоаморе

Sport.ru 09:59
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Акинфеев, Фернандес, Чалов – в основе ЦСКА на матч с «Сириусом»

Бомбардир.ру 09:38
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