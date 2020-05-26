НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЕвгению Гинеру исполнилось 60 летРФС поздравил Гинера с днем рожденияРахимич: «Гинер человек жесткий, но справедливый»Пономарев поздравил Гинера, назвав его «сумасшедшим человеком»ГлавноеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»ЦСКА опубликовал поздравление Гинеру с юбилеемТренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийствеВ Dota 2 вышел Battle Pass The International 10Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровГазета.RuЦСКА опубликовал поздравление Гинеру с юбилеемЧемпионат9ЧемпионатBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руПетербургский дневникГЛАС.RUСпорт-ЭкспрессМатч ТВCT newsMetaratingsМосковский ЦСКА опубликовал поздравление президенту клуба Евгению Гинеру с 60-летним юбилеем. Полный текст опубликован на официальном сайте армейцев.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Валерий Газзаев: то, что Гинер внес большой вклад в развитие российского футбола, - очевидноФутбол России 05:31«Это Гинер всё купил!» ЦСКА поздравил президента клуба с юбилеемМатч ТВ 04:02«Это Гинер всё купил!» ЦСКА поздравил президента клуба с юбилеемSportbox.RU 04:02рекламаЕщё по темеЕвгению Гинеру исполнилось 60 летРФС поздравил Гинера с днем рожденияРахимич: «Гинер человек жесткий, но справедливый»Пономарев поздравил Гинера, назвав его «сумасшедшим человеком»ГлавноеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»ЦСКА опубликовал поздравление Гинеру с юбилеемТренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийствеВ Dota 2 вышел Battle Pass The International 10Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровНовости