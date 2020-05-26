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ЦСКА опубликовал поздравление Гинеру с юбилеем
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Московский ЦСКА опубликовал поздравление президенту клуба Евгению Гинеру с 60-летним юбилеем. Полный текст опубликован на официальном сайте армейцев.В источнике
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Подробнее о событии
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Валерий Газзаев: то, что Гинер внес большой вклад в развитие российского футбола, - очевидно

Футбол России 05:31
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«Это Гинер всё купил!» ЦСКА поздравил президента клуба с юбилеем

Матч ТВ 04:02
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«Это Гинер всё купил!» ЦСКА поздравил президента клуба с юбилеем

Sportbox.RU 04:02
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