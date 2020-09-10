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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА опубликовал заявление перед дерби со «Спартаком»
Metaratings
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • BetOn
Московский ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявление перед дерби со "Спартаком".В источнике
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ЦСКА просит избегать перекупщиков с билетами на дерби

BetOn 13:12
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ЦСКА может заблокировать абонемент за перепродажу билетов на игру со «Спартаком»

Metaratings 12:40
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ЦСКА опубликовал заявление перед дерби со «Спартаком»

Газета.Ru 12:16
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