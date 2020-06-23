ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Малкома
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление зрителями игрока петербургского "Зенита" Малкома, сообщается на сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
"В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москвы на 100 000 (Сто тысяч) рублей", — говорится в заявлении РФС.