ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Малкома

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление зрителями игрока петербургского "Зенита" Малкома, сообщается на сайте РФС. В источнике