«ЦСКА» отдал Лассана Н`Диайе в аренду шведскому клубу «Эскильстуна»

Игрок профессионального футбольного клуба "ЦСКА" Лассана Н ` Диайе перебрался в Швецию Футболист будет выступать за "Эскильстуну" на правах арендного соглашения.