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«ЦСКА» отдал Лассана Н`Диайе в аренду шведскому клубу «Эскильстуна»
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Игрок профессионального футбольного клуба "ЦСКА" Лассана Н ` Диайе перебрался в Швецию Футболист будет выступать за "Эскильстуну" на правах арендного соглашения.В источнике
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Подробнее о событии
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Официально: «Эскильстуна» арендовала форварда ЦСКА Н’Диайя

Футбол России 11:21
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Шведский клуб подтвердил аренду форварда ЦСКА

Soccer.ru 10:40
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Форвард ЦСКА отправился в аренду в первую лигу Швеции

Спорт-Экспресс 10:33
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