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ЦСКА отказался от приобретения Карраскаля
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Московский ЦСКА отказался от приобретения полузащитника аргентинского "Ривер Плейт" Хорре Карраскаля. Об этом сообщает Closs Continental.В источнике
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СМИ сообщили о срыве перехода Карраскаля в ЦСКА

Sport24.ru 03:27 
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СМИ: Карраскаль вряд ли перейдет в ЦСКА после трансфера Эджуке

РИА Новости 03:07
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СМИ: ЦСКА не будет покупать Карраскаля после перехода Эджуке

RT на русском 02:49
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