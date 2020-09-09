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ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог оказаться в стане действующего чемпиона России «Зенита», сообщает «Спорт-экспресс». Петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить € 4,5 млн в год.В источнике
С чего всё начиналось
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ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Зенит» предлагал ЦСКА сумму в районе 25 миллионов евро за хорватского полузащитника Николу Влашича.
Спорт-Экспресс 04:10
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«Зенит» не смог купить у ЦСКА Влашича за 25 миллионов евро

Петербургский дневник 04:44
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ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн

Чемпионат 04:39
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«Зенит» предлагал ЦСКА около 25 млн евро за Влашича

Футбол России 04:32
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