ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог оказаться в стане действующего чемпиона России «Зенита», сообщает «Спорт-экспресс». Петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить € 4,5 млн в год.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Зенит» предлагал ЦСКА сумму в районе 25 миллионов евро за хорватского полузащитника Николу Влашича.
Петербургский дневник 04:44