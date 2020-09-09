ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог оказаться в стане действующего чемпиона России «Зенита», сообщает «Спорт-экспресс». Петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить € 4,5 млн в год.