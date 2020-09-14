ЦСКА отказался продавать Кучаева в «Рубин»
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в нынешнее трансферное окно мог оказаться в казанском "Рубине". Об этом рассказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский. По его словам, армейцы также интересовались одним из игроков "Рубина" - защитником Филипом Уремовичем.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что клуб интересовался полузащитником Остоном Уруновым и нападающим Александром Кокориным, которые летом перешли в «Спартак».