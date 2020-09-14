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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА отказался продавать Кучаева в «Рубин»
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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в нынешнее трансферное окно мог оказаться в казанском "Рубине". Об этом рассказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский. По его словам, армейцы также интересовались одним из игроков "Рубина" - защитником Филипом Уремовичем.В источнике
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С чего всё начиналось
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Яровинский рассказал о попытках «Рубина» подписать Урунова и Кокорина

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что клуб интересовался полузащитником Остоном Уруновым и нападающим Александром Кокориным, которые летом перешли в «Спартак».
Матч ТВ 02:52
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В «Рубине» рассказали о переговорах с Кокориным

Inkazan 05:38
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Спортивный директор «Рубина» признался в том, что клуб хотел подписать Кокорина

Татар-информ 05:28
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Яровинский рассказал, почему Кокорин не перешел в «Рубин»

Советский спорт 04:27
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