ЦСКА отказался продавать «Зениту» Влашича за 25 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» предпринил неудачную попытку купить у ЦСКА хорватского полузащитника Николу Влашича. Как пишет «Спорт-Экспресс» в среду, 9 сентября, петербуржцы предлагали за 22-летнего игрока 25 млн евро. Самому игроку сине-бело-голубые готовы были дать контракт с зарплатой 4,5 миллиона.