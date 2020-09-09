ЦСКА отказался продавать «Зениту» Влашича за 25 млн евро
Футбольный клуб «Зенит» предпринил неудачную попытку купить у ЦСКА хорватского полузащитника Николу Влашича. Как пишет «Спорт-Экспресс» в среду, 9 сентября, петербуржцы предлагали за 22-летнего игрока 25 млн евро. Самому игроку сине-бело-голубые готовы были дать контракт с зарплатой 4,5 миллиона.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Зенит» предлагал ЦСКА сумму в районе 25 миллионов евро за хорватского полузащитника Николу Влашича.
Петербургский дневник 04:44