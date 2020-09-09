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ЦСКА отказался продавать «Зениту» Влашича за 25 млн евро
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Футбольный клуб «Зенит» предпринил неудачную попытку купить у ЦСКА хорватского полузащитника Николу Влашича. Как пишет «Спорт-Экспресс» в среду, 9 сентября, петербуржцы предлагали за 22-летнего игрока 25 млн евро. Самому игроку сине-бело-голубые готовы были дать контракт с зарплатой 4,5 миллиона.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Зенит» предлагал ЦСКА сумму в районе 25 миллионов евро за хорватского полузащитника Николу Влашича.
Спорт-Экспресс 04:10
Подробнее о событии
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ЦСКА отказался продавать «Зениту» Влашича за 25 млн евро

Фонтанка.Ру 06:19
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«Зенит» не смог купить у ЦСКА Влашича за 25 миллионов евро

Петербургский дневник 04:44
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ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн

Чемпионат 04:39
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