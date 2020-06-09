ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава

Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА откладывается на неопределенный срок, утверждает "РБК". По информации источника, армейцы решили пока не подписывать контракт с бразильцем, поскольку дозаявить его на оставшиеся матчи текущего сезона РПЛ всё равно не удастся.