ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава

ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК. Причина такого решения заключается в том, что «армейцы» не смогут дозаявить бразильца на оставшиеся восемь туров сезона 2019/2020. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома РФС.