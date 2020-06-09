ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава
ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК. Причина такого решения заключается в том, что «армейцы» не смогут дозаявить бразильца на оставшиеся восемь туров сезона 2019/2020. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома РФС.В источнике
С чего всё начиналось
ЦСКА отказался от планов заключить в ближайшее время контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.