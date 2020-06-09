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ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава
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Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА откладывается на неопределенный срок, утверждает "РБК". По информации источника, армейцы решили пока не подписывать контракт с бразильцем, поскольку дозаявить его на оставшиеся матчи текущего сезона РПЛ всё равно не удастся.В источнике
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С чего всё начиналось
ЦСКА отказался от планов заключить в ближайшее время контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Sport24.ru 09:04 
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ЦСКА решил отказаться от приглашения Вагнера Лава

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