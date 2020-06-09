ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава
Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА откладывается на неопределенный срок, утверждает "РБК". По информации источника, армейцы решили пока не подписывать контракт с бразильцем, поскольку дозаявить его на оставшиеся матчи текущего сезона РПЛ всё равно не удастся.В источнике
С чего всё начиналось
ЦСКА отказался от планов заключить в ближайшее время контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.