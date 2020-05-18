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ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
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18 мая ЦСКА празднует 15-летие победы в Кубке УЕФА, который московский клуб завоевал первым из российских клубов.В источнике
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Подробнее о событии
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Ивица Олич: «Газзаев не хотел выпускать меня на поле в финале Кубка УЕФА, так как у меня была травма»

Матч ТВ 07:41
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ЦСКА выпустит документальный фильм в честь 15-летия победы в Кубке УЕФА

Sport24.ru 06:33 
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ЦСКА выпустил специальную линейку товаров к юбилею победы в Кубке УЕФА

Футбол России 07:12
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