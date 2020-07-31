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ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины
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Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports. Красно-синие готовы заплатить за 20-летнего хавбека €5 млн.В источнике
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«Чемпионат»: ЦСКА хочет приобрести аргентинца Веру, чтобы помочь Гайчу в адаптации

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«Чемпионат»: ЦСКА хочет приобрести аргентинца Веру, чтобы помочь Гайчу в адаптации

Sportbox.RU 03:02
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