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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины
Спорт-Экспресс
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Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports. Красно-синие готовы заплатить за 20-летнего хавбека €5 млн.В источнике
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TyC Sports: ЦСКА предложил 5 миллионов евро за 20-летнего аргентинца, но получил отказ

Матч ТВ 16:41
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ЦСКА хочет продолжить переговоры по трансферу 20-летнего хавбека «Аргентинос Хуниорс»

Чемпионат 17:31
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Источник: ЦСКА предлагал 5 миллионов евро за 20-летнего полузащитника «Архентинос Хуниорс»

Спорт-Экспресс 14:20
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