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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины
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Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports. Красно-синие готовы заплатить за 20-летнего хавбека €5 млн.В источнике
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«Аякс» поборется с ЦСКА за Веру

Газета.Ru 04:59
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Источник: «Аякс» интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс», на которого претендует ЦСКА

Спорт-Экспресс 04:54
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«Чемпионат»: ЦСКА хочет приобрести аргентинца Веру, чтобы помочь Гайчу в адаптации

Матч ТВ 03:02
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