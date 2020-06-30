ЦСКА победил «Спартак» в 25-м туре РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.