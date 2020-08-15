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ЦСКА — Тамбов 2:1
Красная звезда
  • Коммерсантъ2:45
В рамках 2-го тура РПЛ ЦСКА на своем стадионе принимал "Тамбов". Счет в игре открыл полузащитник армейцев Констанин Кучаев. На 29-й минуте он точным ударом в нижний угол ворот пробил Рыжикова.В источнике
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