ЦСКА — Тамбов 2:1

В рамках 2-го тура РПЛ ЦСКА на своем стадионе принимал "Тамбов". Счет в игре открыл полузащитник армейцев Констанин Кучаев. На 29-й минуте он точным ударом в нижний угол ворот пробил Рыжикова.