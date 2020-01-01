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ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»
Спорт БИЗНЕС Online
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  • Газета.Ru
Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Котин перешел в московский ЦСКА. 17-летний игрок обороны подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три с половиной года.В источнике
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ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Матч ТВ 13:46
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ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Sportbox.RU 13:46
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ЦСКА пополнился 17-летним защитником «Крыльев Советов»

Спорт-Экспресс 13:41
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