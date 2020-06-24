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Полузащитник Гоча Гогричиани продолжит карьеру в ЦСКА
Sports.ru
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Полузащитник Гоча Гогричиани подписал контракт с московским ЦСКА, сообщается на сайте футбольного клуба. Ранее он выступал за молодежную команду "Ростова".В источнике
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