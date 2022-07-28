Матч ТВЦСКА подписал со Зделаром трехлетний контрактЭкс-капитан «Партизана» Саша Зделар подписал с ЦСКА трехлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.Матч ТВ«Братья, я горжусь быть здесь», — сказал Зделар в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.ЧемпионатВ прошлом сезоне Зделар провел за «Партизан» 50 матчей и сделал 8 результативных передач.Sport24.ruВ составе белградской команды футболист стал двукратным обладателем Кубка Сербии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьСпорт-ЭкспрессInc-news.ruИноПроСпортРБК спортSports.ruЕвро-футбол.руЧемпионатLenta.ruSoccer.ruSports.kzBookmaker-ratings.ruMetaratingsSportbox.RULiveResult.RuSport24.ruПолитика СегодняBobsoccerREGNUMБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииЦСКА объявил о переходе сербского защитникаСвободная Прессавчера в 15:30ЦСКА приобрел полузащитника «Партизана» ЗделараРИА Новостивчера в 14:10ЦСКА объявил о переходе капитана «Партизана» ЗделараMetaratingsвчера в 14:09ЦСКА анонсировал переход хавбека «Партизана» ЗделараИноПроСпортвчера в 14:03ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Партизана» ЗделараЧемпионатвчера в 13:54ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Здьелара из «Партизана»Sports.ruвчера в 14:02ЦСКА объявил о подписании полузащитника ЗделараСпорт-Экспрессвчера в 13:52Показать ещёОценить64