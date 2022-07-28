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ЦСКА подписал со Зделаром трехлетний контракт

Экс-капитан «Партизана» Саша Зделар подписал с ЦСКА трехлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.
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«Братья, я горжусь быть здесь», — сказал Зделар в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
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В прошлом сезоне Зделар провел за «Партизан» 50 матчей и сделал 8 результативных передач.
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В составе белградской команды футболист стал двукратным обладателем Кубка Сербии.
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