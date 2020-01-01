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MetaratingsMetaratings
ЦСКА подписал спонсорский контракт с интернет-аптекой
Матч ТВ
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Интернет-аптека «Еаптека» стала партнером московского ЦСКА. Контракт рассчитан на сезон-2020/21.В источнике
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Подробнее о событии
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Московский ЦСКА будет сотрудничать с интернет-аптекой

Sport.ru 11:00
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ЦСКА обзавёлся новым спонсором

Евро-футбол.ру 10:15
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«Еаптека» стала очередным спонсором московского ЦСКА

ProstoProSport 10:03 
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