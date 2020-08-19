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ЦСКА подписал защитника Бруно Фукса за €7 млн
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Защитник бразильского ФК «Интернасьонал» Бруно Фукс перешел в московский ЦСКА. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил «РБ-Спорт». Соглашение 21-летнего футболиста с российским клубом рассчитано на пять лет.В источнике
Подробнее о событии
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Фукс подписал с московским ЦСКА пятилетний контракт

ProstoProSport 19 августа в 14:56 
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ЦСКА выбрал Фукса вместо защитника «Сантоса» Вериссимо

Metaratings 19 августа в 10:30
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Агент бразильского защитника сообщил, что его клиент в ближайшие дни перейдёт в ЦСКА

Sport.ru 18 августа в 12:45
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