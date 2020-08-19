ЦСКА подписал защитника Бруно Фукса за €7 млн

Защитник бразильского ФК «Интернасьонал» Бруно Фукс перешел в московский ЦСКА. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил «РБ-Спорт». Соглашение 21-летнего футболиста с российским клубом рассчитано на пять лет.