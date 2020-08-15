«Интернасьонал» готов отпустить Фукса в ЦСКА за 10 млн евро

ЦСКА заинтересован в приобретении центрального защитника "Интернасьонала" Бруно Фукса. По слухам, московский клуб готов предложить за 21-летнего бразильца 7 млн евро.