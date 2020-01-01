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ЦСКА подтвердил, что Чалов пропустит матч с «Тамбовом»
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов не сыграет в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».В источнике
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Гончаренко рассказал о травмах Чалова и Влашича

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