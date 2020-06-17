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ЦСКА подтвердил травму Дзагоева
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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев получил мышечную травму правого бедра. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.В источнике
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В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева

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