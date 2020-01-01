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ЦСКА получит от нового генерального спонсора более 1 млрд рублей
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По информации издания «Коммерсантъ», за два года, на которые рассчитан контракт, «армейцы» получат более 1 млрд рублей (более € 11,5 млн).В источнике
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Источник: ЦСКА получит более 1 миллиарда рублей по контракту с «ИКС Холдинг»

Спорт-Экспресс 02:48
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ЦСКА получит более 1 млрд рублей по 2-летнему контракту с «ИКС Холдингом» Усманова

Sports.ru 02:41
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ЦСКА получит 11,5 млн евро от нового генерального спонсора

Футбол России 02:37
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