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ЦСКА попросил РФС разобрать судейство в матче с «Локомотивом»

ЦСКА обратился в РФС с просьбой разобрать судейство Михаила Вилкова в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».