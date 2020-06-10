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ЦСКА поздравил Гончаренко с днём рождения
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Наставнику красно-синих Виктор Гончаренко исполнилось 43 года. Виктор Гончаренко возглавляет армейцев с 2016 года.В источнике
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Гончаренко вместо Джека Николсона набрасывается на Тедеско с топором. ЦСКА поздравил тренера сценой из «Сияния»

Sport24.ru 07:51 
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Вооруженный топором Ганчаренко пытается добраться до Тедеско. ЦСКА переснял «Сияние» Кубрика

Sportbox.RU 07:36
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«Спасибо за незабываемые моменты радости побед» - «Уфа» поздравила Гончаренко

Bobsoccer 08:33
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