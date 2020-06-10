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ЦСКА поздравил Гончаренко с днём рождения
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Наставнику красно-синих Виктор Гончаренко исполнилось 43 года. Виктор Гончаренко возглавляет армейцев с 2016 года.В источнике
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Гончаренко — Джек Николсон с топором, Тедеско — его жена. ЦСКА креативно поздравил тренера с днем рождения

Sport24.ru 14:30 
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ЦСКА поздравил Гончаренко с 43-летием сценой из «Сияния»: вместо Николсона с топором – тренер армейцев, вместо жены – Тедеско

Sports.ru 12:54
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Вооруженный топором Ганчаренко пытается добраться до Тедеско. ЦСКА переснял «Сияние» Кубрика

Sportbox.RU 07:36
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