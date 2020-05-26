НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
CT newsCT news
ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летием
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Чемпионат
  • Петербургский дневник
  • ГЛАС.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
На официальном сайте футбольного клуба ЦСКА было опубликовано поздравление с юбилеем Евгения Гинера. Члену правления команды, сегодня, 26 мая, исполнилось 60 лет.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Это Гинер всё купил». ЦСКА поздравил Гинера с юбилеем. ВИДЕО

Sport.ru 03:14
alt

«Это Гинер всё купил», — Ганчаренко и футболисты ЦСКА поздравили Евгения

Soccer.ru 02:59 
alt

«Это Гинер всё купил!» ЦСКА представил ролик к 60-летию президента клуба

Чемпионат 03:24
реклама
Главное
Новости